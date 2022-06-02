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ЕС отключит от SWIFT Сбербанк и еще два российских банка

Четверг, 2 июня 2022, 18:34 - Cергей Мельник

В шестой пакет антироссийских санкций, принятых Евросоюзом, войдут запретительные меры против Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Их, также как и Сбербанк, отключат от SWIFT.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники. 

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтеэмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

Сбербанк Россия SWIFT санкции
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Экономическая правда
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