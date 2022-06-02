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"Мама" Facebook выделила 1,5 миллиона долларов в поддержку украинского бизнеса

Четверг, 2 июня 2022, 17:27 - Cергей Мельник

Компания Meta выделяет 1,5 миллиона долларов, чтобы помочь малому и среднему бизнесу проводить свои рекламные кампании на платформах Meta.

Об этом говорится в пресс-релизе Hill+Knowlton Strategies.

Также Meta объявляет о запуске специальной программы поддержки, которая включает в себя семинары и индивидуальные консультации для украинского бизнеса, чтобы помочь украинским предпринимателям.

"Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что интернет может быть очень важным инструментом во времена кризиса. Meta постоянно работает над поиском способов реагирования на эти трагические обстоятельства и того, как с помощью своих платформ можно поддержать пострадавших от войны людей.

Малый и средний бизнес имеет решающее значение для устойчивости и быстрого восстановления украинской экономики и общества во время войны и после войны", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

Facebook Meta война
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Экономическая правда
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