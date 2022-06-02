Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе.
Об этом пишет Reuters.
Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев до сентября.
На фоне этой новости цены на нефть незначительно изменились, добавляет агентство.
Цены на нефть упали утром в четверг накануне встречи ОПЕК+, ожидая, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в России.
Российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.
Один из источников в ОПЕК+, знакомый с позицией России, сообщил, что Москва может согласиться с тем, чтобы другие производители увеличивали добычу, чтобы компенсировать ее более низкую добычу, но не обязательно компенсировать весь дефицит.
Как отмечает Reuters, согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции приведут к падению добычи в России на 2-3 млн барр/сутки.
Напомним:
Нефть упала ниже 113 долл за баррель после максимума более чем в 120 долларов на информации о готовности Саудовской Аравии нарастить поставки на рынок.
Сейчас основным фактором является сигнал со стороны Саудовской Аравии к увеличению добычи нефти, если добыча в России существенно упадет в результате наложенных на нее санкций. Растут признаки того, что напряженные отношения между Саудовской Аравией, крупнейшим мировым экспортером нефти и США, улучшаются.
Президент США Джо Байден, по всей вероятности, посетит Саудовскую Аравию в этом месяце, что будет означать неизбежную встречу с фактическим правителем страны, наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, с которым он до сих пор не встречался.
Это может проложить путь для наращивания производства в королевстве и помочь снизить цены на топливо в США, взлетевшие до рекордно высоких показателей.
Экономическая правда
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