Глава Нацбанка: "Время начать обсуждение новой программы с МВФ"

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Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в ходе монетарного брифинга НБУ.

"Я бы хотел отметить, что, по нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом. Как всегда, в центре программы должна быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов", – рассказал Шевченко.

Он отметил, что сейчас счет в МВФ является одним из административных инструментов, используемых для получения международной помощи.

"Это не является частью программы - это финансовый инструмент, с помощью которого Украина получает деньги от международных партнеров", - подчеркнул Шевченко. Он добавил, что сейчас уже есть страны, которые приняли решение о передаче Украине части своих специальных прав заимствования (СПЗ), и есть часть стран, где это еще обсуждается.

Напоминаем:

Национальный банк в последний раз принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% 20 января.

После начала полномасштабного вторжения Национальный банк заявил, что определенное время не будет принимать решение по учетной ставке на фоне войны против России, она остается неизменной на уровне 10%. Таким образом, в течение двух заседаний НБУ не принимал решений по изменению ставки.