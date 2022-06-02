Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из РФ и Беларуси
Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письма, получаемые фрилансерами из этих стран.
В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.
Если же фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.
В письме также дается ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.
Напомним:
7 марта глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в РФ и Беларуси.
Все старые профили россиян и белорусов исчезли из поиска. Компания предупредила, что к 1 мая 2022 все активные контракты должны быть завершены.
Экономическая правда
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