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Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из РФ и Беларуси

Четверг, 2 июня 2022, 11:52 - Алексей Павлыш

Крупнейшая фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письма, получаемые фрилансерами из этих стран.

В письмах, в частности, говорится, что Upwork заморозила аккаунты пользователей, физически находящихся в России и Беларуси.

 

Если же фрилансер сменит место жительства, доступ к платформе восстановят.

В письме также дается ссылка на инструкцию по возврату аккаунта к работе после релокации.

 

Напомним:

7 марта глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в РФ и Беларуси.

Все старые профили россиян и белорусов исчезли из поиска. Компания предупредила, что к 1 мая 2022 все активные контракты должны быть завершены.

Экономическая правда

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