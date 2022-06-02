ПриватБанк и Visa поддержат грантами принимающий безналичный ресторанный бизнес

Государственный ПриватБанк и Visa выделили почти полмиллиона гривен на антикризисные гранты для поддержки и развития предпринимателей, владеющих кафе или ресторанами и активно принимающих оплату банковскими картами.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Возможность получить один из грантов на сумму 20 тысяч гривен есть у всех предпринимателей ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка, или планируют подключить эквайринг", - говорится в сообщении.

Для участия в проекте, открытом с 1 июня по 31 августа 2022 года, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 000 гривен с карт Visa ПриватБанка.

"Ежемесячно случайным образом определяется 7 победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия", – добавили в банке.

Экономическая правда