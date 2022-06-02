Датский производитель счетчиков для электричества и воды Kamstrup уходит из РФ и Беларуси

Датский производитель счетчиков электроэнергии и водоснабжения Kamstrup заявил, что уйдет из РФ и Беларуси.

Об этом пишет местная газета "Berlingske" со ссылкой на представителя компании.

"В ответ на вторжение и агрессию России против Украины в марте 2022 года мы приняли решение прекратить всю торговлю с Россией и Белоруссией", - сообщила газете директор по коммуникациям Kamstrup Луиза Вестергаард-Хансен.

По ее словам, в России годовой оборот Kamstrup составляет 5-10 млн крон, а общий оборот компании в 2021 году составил 2,4 млрд датских крон.

Датская компания по производству счетчиков была основана в 1946 году и имеет сотрудников в более чем 20 странах мира. Kamstrup принадлежит датской энергетической компании ОК.

Экономическая правда