Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рыночных

Президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной, вместо отказа от ее импорта на фоне резкого повышения цен на топливо.

Об этом пишет CNN.

"У нас есть проблема сейчас - Европа, которая решает еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать, возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов после виртуальной встречи с крупными производителями детского питания, прошедшей 1 июня в Белом доме.

По словам президента США, Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена продавать нефть в условиях санкционного давления на страну, поэтому ее можно будет закупить по значительно более низкой цене, чем сейчас генерирует рынок.

"Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем щелкнуть переключателем, чтобы снизить стоимость бензина, маловероятна в ближайшей перспективе", - заявил Байден.

Он признал, что мало что может сделать наедине, чтобы снизить высокий рост цен на топливо и продовольствие.

"Например, у нас есть миллионы тонн пшеницы, которая не может попасть на рынок. Это заставляет все стоить так много денег - от буханки хлеба до нехватки продовольствия по всему миру. То же самое с бензином", - резюмировал президент США.

Байден сказал, что вместо прямых действий, направленных на снижение цен на газ или на продукты питания, он стремится облегчить финансовое бремя для семей других сферах, таких как лекарства и уход за детьми.

"Но мы можем это компенсировать, предусмотрев другие необходимые расходы для семей, уменьшив их. Это уменьшает инфляцию для этой семьи", - добавил он.

Накануне страны ЕС одобрили шестой пакет санкций против России, предусматривающий введение запрета на две трети российской нефти, 30 мая. В ЕС рассчитывают до конца года сократить импорт на 92%.

Также европейские страны хотят запретить страхование судов, перевозящих нефть из РФ. По оценке Bloomberg, из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около $22 млрд.

Экономическая правда