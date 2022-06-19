В Минюсте предложили еще один вариант, как получить компенсации от РФ

Украина предлагает заключение международного Договора о создании механизма возмещения ущерба, причиненного российской агрессией.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в интервью "Интерфакс-Украина".

"Договором будет создаваться постоянно действующая Комиссия по рассмотрению исков о компенсации ущерба. Государства-участники Договора блокируют, конфискуют и передают активы РФ для удовлетворения требований Комиссии. Для этого создается Фонд активов", – сказала

Договор также предусматривает принудительное исполнение решений Комиссии, результатом чего должно стать получение заявителями возмещения.

По ее словам, в условиях, когда Россия не будет осуществлять возмещение добровольно или признавать свою ответственность за нанесенный ущерб, Договор сможет быть тем легитимно-правовым механизмом, который установит ответственность РФ и заставит ее компенсировать убытки.

"Это будет широко признанный в мире международный инструмент, с помощью которого у государства будут основания для совершения необходимых действий на своей территории, в том числе для принятия соответствующего национального законодательства", – добавила она.

Мудрая отметила, что заявления могут делиться на разные категории в зависимости от размера требований и сложности кейса: могут применяться упрощенные процедуры к однотипным заявлениям о потере жилья или движимого имущества, и такие иски могут быть объединены в массовые.

При этом выплата возмещения по решениям Комиссии может производиться либо путем выплаты из созданного заранее Фонда активов, либо путем принудительного исполнения решения Комиссии.

В то же время она констатировала, что для этого государства-участники должны будут изменить национальное законодательство, на что потребуется политическая воля законодательных органов этих государств.

Напоминаем:

Общий размер программы возобновления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.