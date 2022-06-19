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Укр / Рус

Стало известно, что больше всего мешает бизнесу возобновляться

Воскресенье, 19 июня 2022, 17:11 - Илья Колдомасов

Украинский малый и средний бизнес в большинстве своем не может возобновлять работу из-за отсутствия достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке.

Об этом говорится в исследовании Advanter Group.

Так, 46,8% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. Общие потребности МСБ в финансировании составляют 73 млрд, а 41% предприятий считают поиск финансирования приоритетом. Среди самых популярных причин, что мешает бизнесу восстанавливаться:

  • Отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке – 62%
  • Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке – 48%
  • Отсутствие достаточного капитала – 43%
  • Непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса – 29%
  • Недоступность кредитных средств – 28%
  • Разрушение цепочек снабжения – 26%

Экономическая правда
Укр / Рус
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