Стало известно, что больше всего мешает бизнесу возобновляться

Украинский малый и средний бизнес в большинстве своем не может возобновлять работу из-за отсутствия достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке.

Об этом говорится в исследовании Advanter Group.

Так, 46,8% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. Общие потребности МСБ в финансировании составляют 73 млрд, а 41% предприятий считают поиск финансирования приоритетом. Среди самых популярных причин, что мешает бизнесу восстанавливаться: