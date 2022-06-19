Стало известно, что больше всего мешает бизнесу возобновляться
Воскресенье, 19 июня 2022, 17:11 -
Украинский малый и средний бизнес в большинстве своем не может возобновлять работу из-за отсутствия достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке.
Об этом говорится в исследовании Advanter Group.
Так, 46,8% предприятий полностью или почти полностью прекратили работу с 24 февраля. Общие потребности МСБ в финансировании составляют 73 млрд, а 41% предприятий считают поиск финансирования приоритетом. Среди самых популярных причин, что мешает бизнесу восстанавливаться:
- Отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на внутреннем рынке – 62%
- Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке – 48%
- Отсутствие достаточного капитала – 43%
- Непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса – 29%
- Недоступность кредитных средств – 28%
- Разрушение цепочек снабжения – 26%