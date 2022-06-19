Российский бизнес омбудсмен предложил завозить Coca-Cola контрафактом

Бизнес Омбудсмен РФ Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию с помощью механизма параллельного импорта.

Его слова передает российское издание РБК.

"Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы", - сказал он.

Напоминаем:

Компания объявила о приостановке деятельности в России в начале марта. В июне Coca-Cola HBC сообщила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России.