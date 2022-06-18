Шмыгаль сказал, когда Правительство представит план восстановления

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем месяце Правительство представит План восстановления Украины - United24.

Об этом говорится в его соцсетях.

"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью", – сказал Шмиыаль. Он напомнил, что Дания уже вызвалась патронировать восстановление Николаевщины, страны Балтии – Житомирскую область, а португалия – украинские школы.

Премьер-министр отметил, что общий размер программы обновления украинское правительство, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

Напоминаем:

В настоящее время сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долл, а в результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.