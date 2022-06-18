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Шмыгаль сказал, когда Правительство представит план восстановления

Суббота, 18 июня 2022, 16:22 - Илья Колдомасов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем месяце Правительство представит План восстановления Украины - United24.

Об этом говорится в его соцсетях.

"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью", – сказал Шмиыаль. Он напомнил, что Дания уже вызвалась патронировать восстановление Николаевщины, страны Балтии – Житомирскую область, а португалия – украинские школы.

Премьер-министр отметил, что общий размер программы обновления украинское правительство, международные эксперты и Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

Напоминаем:

В настоящее время сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долл, а в результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Шмыгаль
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Экономическая правда
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