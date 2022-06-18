В РФ прогнозируют сокращение добычи угля на фоне эмбарго

Добыча угля в РФ по итогам 2022 может сократиться на 17% в годовом исчислении до 365,1 миллионов тонн.

Об этом сообщили заявили в российском Минэнерго, передает Интерфакс.

А снижение экспорта по прогнозам на 2022 может составить 30%, до 156 млн т. Там пояснили, что это самый негативный вариант прогноза, рассчитанный только на случай вступления в силу полного эмбарго.

Напоминаем:

В начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из РФ с августа 2022 г.