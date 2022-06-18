Кубраков сказал, сколько километров дорог и переправ сейчас разрушено

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в настоящее время повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей.

Об этом он написал в соцсетях.

По его словам, прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.

Он также заявил, что на сегодняшний день удалось расчистить почти тысячу километров дорог и обустроить 41 временную переправу. "Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны", - резюмировал он.

Напоминаем:

В середине апреля Кубраков заявлял, что за время войны России в Украине уничтожены или повреждены 30% инфраструктуры на 100 миллиардов долларов.