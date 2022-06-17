Британские компании хотят помочь восстановить инфраструктуру Украины

Британские компании представляют "значительный интерес" к восстановлению разрушенной российской войной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам Британско-украинского инфраструктурного саммита в Лондоне.

Как отметил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, большинство компаний, принявших участие в саммите, имеют большой опыт в восстановлении инфраструктуры в других странах или реализации инженерных проектов – от понтонных переправ до построения крупных инфраструктурных объектов.

"Эти компании представляют значительный интерес к восстановлению инфраструктуры в Украине. И Министерство экономики Украины вместе с Министерством инфраструктуры и областными администрациями будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащую координацию действий всех участников этого масштабного проекта", – заявил Качка.

Он отметил, что для Украины сейчас важна практическая оценка потребностей Украины, а также формата участия частных компаний в восстановлении украинской инфраструктуры, налаживания финансовой и организационной поддержки реализации таких проектов со стороны правительств союзников.