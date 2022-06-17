Фонд госимущества перевел договора аренды в электронный формат

Фонд госимущества возобновил арендные аукционы и переводит в электронный формат договоры, не подлежащие нотариальному удостоверению.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Фонда Леонид Антоненко.

"В Фонде госимущества произошло историческое событие. Подписал последний бумажный договор аренды государственного имущества. Сегодня же подписал инструкцию о порядке перевода с завтрашнего дня всех договоров, не подлежащих нотариальному удостоверению, в электронный формат.

Больше не придется стучать в дверь чиновника, чтобы получить от него бумажку. Договор сам придет к вам, уже подписанный чиновником, в адрес вашей электронной почты", - написал он.

Также Антоненко сообщил о возобновлении арендных аукционов, остановленных еще в феврале после начала войны.

По его словам, через два дня обнародовали почти сотню новых аукционов.

Экономическая правда