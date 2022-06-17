Шмигаль: Украина почти выполнила пять "безвизов", летом ожидается таможенный

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Украина уже почти выполнила пять запланированных "безвизов", причем энергетический и торговый уже выполнен, до конца месяца ожидается транспортное, а таможенное - в течение лета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, правительство на заседании 17 июня утвердило делегацию для переговоров Украины и ЕС по участию в программе "Цифровая Европа". По словам Шмыгаля, это масштабный проект на 7,5 млрд евро, финансирующий исследования и программы в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых навыков. Участие в программе ускорит для Украины получение "цифрового безвиза" из ЕС, отметил он.

Как отметил Премьер-министр, в 2021 году Украина планировала за 2-3 года подписать с Европейским Союзом пять новых безвизов в сфере энергетики, таможни, перевозок, цифрового рынка и торговых условий. Все они уже почти исполнены.

"Украина получила энергетический безвиз еще в марте. Мы отсоединились от энергосистемы России и Беларуси и стали частью европейской энергосети ENSTO-E. …ЕС отменил все квоты и пошлины на экспорт украинской продукции. Это десятки миллионов долларов сэкономленных средств для нашего бизнеса и дополнительные возможности выхода на европейские рынки", – подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, Украина согласовала с ЕС "транспортный безвиз" или Соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Это соглашение поможет решить проблему нехватки разрешений на международные перевозки, существовавшую годами.

"Это дополнительно снимает барьеры на торговлю со странами ЕС, улучшает логистику, цену и скорость перевозок для украинских предпринимателей", - подчеркнул премьер.

Кроме того, правительство утвердило и передало в Верховную Раду законопроект, позволяющий окончательно ввести "таможенный безвиз". Речь идет о присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита.

"Технически мы готовы, чтобы уже этим летом таможенный безвиз был заключен", - подчеркнул Шмигаль.