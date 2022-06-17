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Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро в итальянских банках

Пятница, 17 июня 2022, 17:08 - Алексей Павлыш

Украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Италии, с 21 июня смогут обменять наличную гривну на евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее соглашение заключили Национальный банк Украины и Банк Италии 6 июня.

"Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или предоставленные международной защитой, смогут обменять наличную гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.

Соответствующий перечень, который насчитывает более 400 отделений банков-партнеров по всей стране, доступен и при необходимости обновляется на официальном веб-сайте Банка Италии", - говорится в сообщении.

В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.

При этом соглашение предусматривает обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. До обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).

Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты.

"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ.

Информация об установленном курсе будет обновляться каждую пятницу и будет публиковаться на официальном веб-сайте Банка Италии", - пояснили в НБУ.

Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытие счета или уплаты каких-либо платежей.

С начала войны Нацбанком Украины уже заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.

Экономическая правда

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Украина Италия НБУ гривня евро
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