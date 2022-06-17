В РФ считают, что смогут "прожить" с Airbus и Boeing 5 лет: потом придется разбирать самолеты
В правительстве РФ полагают, что российские авиакомпании в условиях санкций смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.
Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, пишет "Интерфакс".
"Расчеты Минтранса показывают, что мы в общей сложности пять лет проживем на эксплуатации этого парка.
Я думаю, что за этот период российская авиапромышленность просто обязана выйти на те серийные поставки, которые будут гарантированно обеспечивать все перевозки - и пассажиров, и грузов внутри страны", - сказал Борисов.
По словам вице-премьера, есть проблема безопасной эксплуатации самолетов, поэтому "здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-нибудь воспроизвести".
"Но все она, безусловно, не сможет воспроизвести - у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, возможно, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть", - сказал чиновник.
Напомним:
В мае Bloomberg писал, что флагманский российский авиаперевозчик "Аэрофлот" из-за санкций в ближайшее время столкнется с дефицитом запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus.
По оценке экспертов, чтобы поддерживать свой флот в трудоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти.
Экономическая правда
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