В РФ считают, что смогут "прожить" с Airbus и Boeing 5 лет: потом придется разбирать самолеты

В правительстве РФ полагают, что российские авиакомпании в условиях санкций смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, пишет "Интерфакс".

"Расчеты Минтранса показывают, что мы в общей сложности пять лет проживем на эксплуатации этого парка.

Я думаю, что за этот период российская авиапромышленность просто обязана выйти на те серийные поставки, которые будут гарантированно обеспечивать все перевозки - и пассажиров, и грузов внутри страны", - сказал Борисов.

По словам вице-премьера, есть проблема безопасной эксплуатации самолетов, поэтому "здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-нибудь воспроизвести".

"Но все она, безусловно, не сможет воспроизвести - у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, возможно, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть", - сказал чиновник.

Напомним:

В мае Bloomberg писал, что флагманский российский авиаперевозчик "Аэрофлот" из-за санкций в ближайшее время столкнется с дефицитом запчастей для своих самолетов Boeing и Airbus.

По оценке экспертов, чтобы поддерживать свой флот в трудоспособном состоянии, "Аэрофлоту" через три месяца придется начать разбирать часть своих самолетов на запчасти.

Экономическая правда