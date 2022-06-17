Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо не менее 900 миллиардов – Укравтодор

Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо минимум 900 млрд грн, и восстановление должно быть осуществлено за счет российских средств, замороженных в европейских и других странах.

Об этом заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, передает "Укринформ".

"В результате полномасштабной войны РФ против Украины разрушены 305 искусственных сооружений.

Также есть 24 тысяч километров дорог, которые нужно расчистить, отремонтировать или вообще отстроить. Сейчас мы фиксируем 900 миллиардов гривен – это средства, необходимые для восстановления указанных километров и искусственных сооружений", - отметил он.

По словам Ивко, дорожная инфраструктура должна быть восстановлена ​​за счет средств РФ, которые заморожены в европейских и других странах.

"Если говорить о времени, за которое необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру, речь идет примерно о 2-4 годах. Базовые вещи мы планируем восстановить за один или полтора года", - добавил он.

Экономическая правда