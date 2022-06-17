Россияне не могут активировать контрафактные смартфоны Samsung в РФ – СМИ

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Часть контрафактных смартфонов Samsung, которые россияне нелегально возят в РФ после применения санкций против страны, не могут быть активированы, ведь географическая зона не совпадает с официальной.

Об этом пишет российское СМИ "Известия" со ссылкой на собеседников на рынке ритейла.

Так, включить новый аппарат после того, как в него вставили SIM-карту российского оператора, не получится, если устройство не предназначено для продаж в странах Евразийского экономического союза (Таможенный союз, в который входит Беларусь, РФ, Армения, Казахстан и Кыргызстан).

Чтобы активировать устройство, в него нужно вставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, и несколько минут воспользоваться картой, например, поговорить по телефону. В то же время контрафактные iPhone в РФ работают, говорит собеседник издания.

Разблокировка таких смартфонов стоит отдельных денег – стоимость этой процедуры может достигать 100 долларов за штуку.

Кроме того, многие российские "импортеры", взявшиеся за нелегальный ввоз смартфонов в подсанкционную страну, покупали более дешевые модели смартфонов Samsung, которые часто являются операторскими и не могут использоваться вне сетей конкретного оператора.

Напоминаем:

Правительство РФ утвердило легализацию параллельного импорта, что позволяет поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию без разрешения владельца товарного знака.