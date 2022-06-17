Отправили 200 долларов, получил на руки 0. Российский банк ввел "драконовские" размеры комиссий

Тинькофф

Российский банк "Тинькофф" установил комиссию для входящих SWIFT-переводов в размере не менее 200 долларов, не зависимо от суммы перевода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В финучреждении сообщили, что с 16 июня установили минимальную сумму для исходящих SWIFT-переводов — 20 тыс долларов.

За входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах банк ввел комиссию 3%, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Клиенты банка уточнили, правильно ли они поняли, что в случае SWIFT-перевода из США в размере 150 долларов банк заберет себе полную сумму в качестве комиссии, поддержка "Тинькоффа" ответила утвердительно.

"Да, такие условия. Надеемся на понимание", – говорится в ответе.

Экономическая правда