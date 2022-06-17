Окончательные данные: инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%
В мае инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня - потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,1% в годовом исчислении (против 7,4% в апреле).
Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления ЕС.
При этом окончательные данные совпали с предварительными.
Ускорение было вызвано продуктами питания и энергоносителями после того, как вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары.
Таким образом, инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, составляющий 2%, более чем в четыре раза. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.
Сообщается, что продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 7,5%, промышленные товары – на 4,2%, услуги – на 3,5%.
Напомним:
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня, что усилило дискуссию в Европейском центральном банке о том, как быстро повышать ключевые ставки с рекордно низких уровней.
Экономическая правда
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