Украина получила 1 миллиард канадских долларов льготного кредита от Канады

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов (экв. 773 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Привлечение средств произошло в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой.

"Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита - 10 лет, процентная ставка - 1,69% годовых", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены государственному бюджету для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

Минфин напомнил, что в апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

Экономическая правда