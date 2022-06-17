МХП Косюка получит от ЕБРР 24 миллиона евро кредита на посевную

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит агрохолдингу "МХП" кредит в размере 24 млн евро.

Такое решение совет директоров банка одобрил в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

"Проект содержит финансирование потребностей МХП в оборотном капитале для растениеводства. Основная цель проекта – обеспечить достаточное финансирование для успешного посевного сезона", – говорится в информации на сайте банка.

Отмечается, что кредит поддерживается технической помощью программы поддержки подготовки проектов для агробизнеса в Украине для покрытия расходов на юридическую экспертизу, финансируемую Фондом технического сотрудничества Японии и ЕБРР.

Также он предоставляет покрытие риска ущерба из Специального фонда акционеров (SSF) или другого донорского финансирования.

При этом непосредственным получателем кредита выступает ПАО "МХП" – дочернее предприятие Группы МХП, одного из ведущих производителей зерна, птицы и кормов в Украине и Юго-Восточной Европе. Группа управляет земельным банком площадью 360 тыс. га Украины.

Сообщалось, что из-за войны совета директоров МХП решил не выплачивать финальные дивиденды. Это поможет компании сберечь ликвидность и поддерживать текущую деятельность.

Экономическая правда