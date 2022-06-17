МХП Косюка получит от ЕБРР 24 миллиона евро кредита на посевную
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит агрохолдингу "МХП" кредит в размере 24 млн евро.
Такое решение совет директоров банка одобрил в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".
"Проект содержит финансирование потребностей МХП в оборотном капитале для растениеводства. Основная цель проекта – обеспечить достаточное финансирование для успешного посевного сезона", – говорится в информации на сайте банка.
Отмечается, что кредит поддерживается технической помощью программы поддержки подготовки проектов для агробизнеса в Украине для покрытия расходов на юридическую экспертизу, финансируемую Фондом технического сотрудничества Японии и ЕБРР.
Также он предоставляет покрытие риска ущерба из Специального фонда акционеров (SSF) или другого донорского финансирования.
При этом непосредственным получателем кредита выступает ПАО "МХП" – дочернее предприятие Группы МХП, одного из ведущих производителей зерна, птицы и кормов в Украине и Юго-Восточной Европе. Группа управляет земельным банком площадью 360 тыс. га Украины.
Сообщалось, что из-за войны совета директоров МХП решил не выплачивать финальные дивиденды. Это поможет компании сберечь ликвидность и поддерживать текущую деятельность.
Экономическая правда
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