Как будет работать банковская система в День Конституции – объяснение НБУ
Нацбанк отменил перенос работы банковской системы с понедельника 27 июня – на субботу 2 июля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Кроме того, в период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.
"Итак, 27 и 28 июня (День Конституции Украины) 2022 года будут рабочими днями банковской системы. Суббота, 2 июля 2022, - выходной день", - пояснили в регуляторе.
Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария НБУ депозитарного учреждения Нацбанка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня 2022 будут работать в обычном режиме.
Межбанковские переводы через систему СЕП будут осуществляться:
- в период с 25 по 27 июня 2022 года – датой банковского дня 27 июня 2022 года;
- 28 июня 2022 - датой банковского дня 28 июня 2022;
- в период с 02 по 04 июля 2022 года – датой банковского дня 04 июля 2022 года.
В выходные дни банки должны самостоятельно определять график работы своих обособленных подразделений (филиалов, отделений), учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
Экономическая правда
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