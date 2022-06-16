Прокуратура в США планирует арестовать 5 миллионов долларов на счету российского олигарха Малофеева

Федеральная прокуратура Нью-Йорка требует арестовать более 5,3 млн долларов на американском банковском счете, принадлежащем подсанкционному российскому олигарху Константину Малофееву.

Об этом пишет CNN со ссылкой на судебные документы.

В марте Минфин США заявил, что Вашингтон в приоритетном порядке будет осуществлять санкционный контроль за 50 россиянами, в частности, за Малофеевым. В апреле генеральный прокурор США Меррик Гарленд обвинил Малофеева в попытке обойти санкции.

Малофеев тогда заявил, что с 2014 года у него нет никаких активов на Западе.

"Я нахожусь под западными санкциями с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов на Западе, а прокурор Гарленд плохо знает свою работу или выдает за восемь лет назад", - сказал он российскому Forbes.

Олигарх находится в списке санкций США с 2014 года за финансирование "сепаратистской деятельности на востоке Украины" и связи с так называемой "ДНР".

В апреле 2022 года США также ввели санкции против сына Константина Малофеева Кирилла, а также компаний, связанных с Малофеевым, его проектами или его сыном.

Экономическая правда