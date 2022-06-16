Большой разработчик мобильных игр Game Insight закрывает все офисы и уходит из РФ – без работы остаются 600 человек.

Об этом сообщил в Telegram Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Главный офис компании расположен в Литве. После того, как наши литовские друзья признали россию государством-террористом, Game Insight покинули российские топ-менеджеры, а сейчас компания решила окончательно прекратить бизнес в России", - написал Федоров.

Как пишут профильные российские СМИ, Game Insight уходит из России, ликвидирует ООО и увольняет сотрудников.

"После того, как руководство Game Insight направило сотрудникам сообщения об увольнении, их стали "массово отключать от корпоративного мессенджера и сервисов", в частности, Slack и VPN-сервис.

Один из HR-специалистов написал в общем чате, что "у компании нет средств на то, чтобы рассчитаться по своим обязательствам". Это, в частности, касается зарплаты за июнь 2022 года", – пишут профильные издания.

У компании Game Insight в РФ были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее количество сотрудников составляло около 600 человек, но к началу ликвидации компании их могло быть меньше.

Экономическая правда