Российский министр предложил пересадить чиновников на автомобили Lada

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В России хотят увеличить государственный спрос на товары для поддержки бизнеса.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров – типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", – сказал министр.

Ведущий сессии, депутат Госдумы Андрей Макаров, спросил Силуанова, будет ли государство финансировать и готово ли нести риски по производству товаров.

– Не государство будет покупать подушки безопасности для "Лады", а государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективы, – сказал глава Минфина РФ.

– А заплатят за эту "Ладу" по повышенной цене не бюджет, а люди?, – продолжил Макаров.

– Если мы пересадим государственных работников на "Лады"… – не договорил министр, так как ведущий заявил, что это уже пытались сделать в 90-е, однако "идея не прошла".

В 1997 году президент России Борис Ельцин выпустил распоряжение о запрете закупок иномарок для правительственных чиновников. Однако инициатива не увенчалась успехом – чиновники жаловались на поломки, а сам Ельцин продолжал ездить на машине марки Mercedes. Уже через два года он издал указ об отмене своего распоряжения.