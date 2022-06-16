Украина получит помощь на восстановление – премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.

Об этом сообщает Ansa.

"Это место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что мне здесь рассказывали, касалось будущего и реконструкции. Война объединила людей, теперь они могут делать то, что до войны было невозможно", — сказал Драги.

На вопрос о том, потребуется ли план Маршалла, Драги ответил: "Поговорим об этом позже".

"Здесь русские уничтожили дома и детские сады. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они уже находятся на очень продвинутой стадии оценки", — заявил Драги.

Итальянский премьер в четверг посетил Ирпень вместе с лидерами Франции, Германии и Румынии.

Канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Ирпеня заявил, что действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уважение героизма украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.

Европейская правда