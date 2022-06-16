Больше всего вакансий приходится на магазины – исследование

Сфера ритейла показывает динамическое восстановление на рынке труда. Доля вакансий для продавцов, кассиров, работников складов, водителей в магазины приблизилась к довоенным показателям.

Об этом говорится в результатах исследования кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что активность поисковиков в сфере начинает расти. Конкуренция среди кандидатов на вакансии в сфере продаж сейчас составляет примерно 4 человека на рабочее место.

Больше всего вакансий для специалистов сферы продаж сейчас открыто в Киеве – 24% от всех актуальных предложений. На втором месте по количеству предложений Львовская область (11%), на третьем – Днепропетровская область (8%).

Большинство предложений работы в сфере продаж предлагают не слишком высокий уровень ежемесячной компенсации. В половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере – от 9 200 грн. В четверти (23%) вакансий предлагаемый оклад стартует от 16500 грн, а 14% работодателей предлагает оплату от 23700 грн. Большую компенсацию предлагает меньшее количество работодателей, 8% – заработная плата от 31 000 грн, и 5% – от 38 200 грн.

Ритейл на протяжении нескольких последних лет был одной из наиболее прибыльных отраслей экономики Украины, которая развивалась и занимала высокие позиции на рынке труда. С началом войны компании этой сферы понесли огромные убытки.

По данным Ассоциации ритейлеров, за первый месяц войны было закрыто 29% торговых точек, а сумма убытков ритейлеров превысила 50 млрд грн.

Экономическая правда