Российские бизнесмены начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни под санкциями США – FT

Российские бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Об этом пишет Financial Times.

"После западных санкций против российских компаний им "очень интересно знать, как иранцы живут под санкциями США", - пишет газета со ссылкой на иранского гида Али, отказавшегося называть свое полное имя.

По его словам, только в прошлом месяце он привез в Тегеран 160 россиян, преимущественно бизнесменов, по сравнению с 40 преимущественно российскими туристами в типичный месяц до пандемии.

"Российские бизнесмены раньше посещали Иран, чтобы продавать продукцию, свысока глядя на иранский бизнес. Но сейчас они стремятся покупать иранские продукты", - говорит собеседник FT.

Преимущественно россиян интересуют запчасти для тяжелой техники и строительные материалы, добавил он.

Отмечается, что санкции США фактически разорвали связи Ирана с мировой финансовой системой.

"Но телефоны Apple – не единственный западный продукт, доступный в Иране. Хотя китайские бренды преобладают, также можно приобрести товары от ведущих западных компаний, таких как Philips и Bosch. Хотя непонятно, как именно они попадают в Иран – некоторые могут быть ввезены контрабандой, некоторые привезенные отдельными людьми из-за рубежа – бизнесмены считают, что Турция и Северный Ирак являются популярными маршрутами для обхода санкций США", – говорится в статье.

"Россияне значительно отстают от иранцев по связям и доступу к мировым черным рынкам, чтобы покупать запчасти и товары европейского и американского производства", - говорит источник.

Экономика Ирана пострадала от санкций, республика испытывает высокую инфляцию и высокий уровень бедности, но способность иранского бизнеса наладить экспорт и импорт в обход санкций помогла снизить влияние ограничений, пишет FT.

Власти Ирана видят новые возможности в отношениях с Россией в условиях санкций против нее. В частности, Иран уже получает выгоду от выросших мировых цен на нефть, резюмирует газета.

Экономическая правда