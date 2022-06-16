Визит Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Киев: обсудят "продовольственную безопасность"

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В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса в Киев обсудят вопросы продовольственной безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины – это важные темы для обсуждения. Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", – написал Ермак.

Он отметил, что вскоре состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во время визита лидеры также посетят Ирпень.

Напоминаем:

Как пишет Европейская правда, неопределенность визита лидеров сохранялась до последнего. Вечером 15 июня западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Макрон, Шольц и Драги планируют вместе ехать в Киев в четверг, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Впоследствии стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг также приедет в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.