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СБУ разоблачила столичную фармкомпанию на финансировании боевиков "ДНР" через аптечный бизнес в Донецке

Четверг, 16 июня 2022, 11:20 - Алексей Павлыш

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность коммерческой структуры, которая перечислила в "бюджет" так называемую "ДНР" почти 8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Деньги поступали в оккупационную администрацию в виде уплаты "налогов" от сети аптек, работающих на территории ОРДЛО.

"Полученные средства главари террористов использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии России против Украины.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они провели "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

 

Двум руководителям предприятия сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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СБУ фармацевтика компании
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