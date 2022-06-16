Французский Thales обещает прекратить работу в России после масштабного скандала

Французский технологический гигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности отраслях Thales продолжил сотрудничать с крупными российскими банками, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и санкции, которые ввели США и ЕС. Компания заявила прессе, что продаст свой бизнес в России.

Об этом говорится в статье французского медиа Le Parisien.

По словам Thales, компания предоставляет защиту 19 из 20 крупнейших банков в мире и помогает защищать 85% глобальных банковских транзакций с помощью решений PayShield 9000 и PayShield 10K "HSM". Среди клиентов компании немало российских банков, в том числе Сбербанк России, попавший в последний пакет санкций, введенный ЕС.

"Thales не объявила о выходе с российского рынка и не прекратила свою деятельность", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Эти договоры требуют согласия Кремля. Компания Thales получила лицензии от российского государства на заключение всех этих контрактов.

Если Thales отключила бы все в мгновение ока, российская банковская система упала бы. Только тот факт, что российские банки работают нормально, является ярким доказательством того, что группа продолжает работать на них. 80% российской банковской системы пользуются их услугами, и 100% – на временно оккупированных территориях Украины", – подчеркнул украинский блогер и активист Антон Швец.

Компания в комментарии Le Parisien заявила: "Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в России".

По словам источников, компания также должна была остановить завод по производству банковских карт.

Другой спикер добавляет, что бизнес продают бывшим сотрудникам.

До полномасштабного вторжения России в Украину в московском офисе Thales Group работало около 130 сотрудников, занятых не только в банковской сфере, но и в космической и аэронавтической отраслях.

Thales также попал в скандал, когда в конце марта, после вывода российских войск из Бучи, на север от Киева, оказалось, что российские танки были оснащены тепловыми камерами Catherine (один из флагманских продуктов Thales).

Но компания ответила, что якобы законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным к эмбарго на поставки оружия, которые были введены против России с 2014 года.

Thales также обвиняют в "соучастии в военных преступлениях".

2 июня три неправительственные организации подали жалобу в парижский суд на Thales, Dassault Aviation и MBDA France. Организации обвиняют компании в том, что они продолжали экспортировать свое оружие в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты после начала войны в Йемене.

Напомним:

Ранее ЭП писала, что техникой от компании Thales к 2020 году было модифицировано более тысячи российских танков.

В частности, тепловизор Catherine FC от компании Thales использовали для создания прицельных комплексов "Эсса", "Плисса" и "Сосна-У". Они стоят на модифицированных танках Т-80, Т-90, Т-72 и других боевых машинах.

С 2009 года по лицензионному соглашению с французами эти тепловизоры собирали в России на Волжском оптико-механическом заводе. Эти прицелы позволяют наводчику прекрасно видеть врага в нескольких километрах, даже ночью.

Танки с французским оборудованием использовали еще во время вторжения в Донбасс в 2014 году. Об этом свидетельствует видеозапись с середины российского Т-72, ​​которую боевики "ДЛНР" пытались выдать за трофейную.

Машины с аналогичной комплектацией были захвачены во время вторжения РФ и в 2022 году.

По данным издания Disclose, компания Thales также оснастила навигационными системами 60 российских истребителей Су-30СМ, обстреливавших сирийские города. В марте их сбивали в небе над Васильковом и Броварами.

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Экономическая правда