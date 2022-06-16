Все разделы
Укр / Рус

В Харьковской области арестовали активы российских компаний на 40 миллионов

Четверг, 16 июня 2022, 10:28 - Алексей Павлыш

В Харьковской области по инициативе СБУ арестовали активы российских компаний на 40 миллионов гривен - речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефициарами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Двое из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины".

Остальные двое – занимаются оптово-розничной торговлей в Украине", – говорится в сообщении.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.

В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), добавили в СБУ.

"СБУ продолжает исследовать все обстоятельства работы этих предприятий в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.209 УКУ (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенных в крупных размерах)".

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

СБУ Харков компании Россия
Материалы по теме
В Украине арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ 15 июня 2022, 10:05
В Украине арестовали активы компании почетного строителя РФ из окружения Путина 8 июня 2022, 10:40
СБУ помешала России обойти санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан" 27 мая 2022, 16:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте