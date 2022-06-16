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Японская авиакомпания Zipair Tokyo уберет логотип с буквой Z

Четверг, 16 июня 2022, 09:15 - Алексей Павлыш

Японский авиаперевозчик Zipair Tokyo решил убрать логотип с буквой Z из фюзеляжа своих самолетов и полностью отказаться от его использования.

Об этом пишет газета Mainichi Shinbun со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что на логотип стали жаловаться пользователи в соцсетях, утверждавшие, что тот может быть "неправильно понят" в контексте того, что "Z" стало символом вторжения РФ в Украину.

Таким образом авиакомпания решила заменить логотип на три линии черного, белого и зеленого цветов.

Тот логотип, который изображен на хвосте самолетов Zipair, временно перекроют наклейкой, чтобы скрыть букву "Z".

Все четыре самолета будут перекрашены к весне 2023 года в соответствии с полномасштабным техническим обслуживанием самолетов.

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