Падение ВВП Украины замедлилось до 35-40% – НБУ

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Экономика Украины постепенно восстанавливается от уровня наибольшего падения в марте, спад в мае к аналогичному месяцу прошлого года замедлился до 35-40%.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук на воркшопе с иностранными инвесторами, передает "Интерфакс-Украина".

"По оценкам НБУ, в марте ВВП упал на 44%, а в мае падение сократилось до 35-40%", – сказал Николайчук.

Замглавы Нацбанка отметил, что для оценки ВВП можно полагаться только на косвенные данные.

Говоря об инфляции, которая по итогам мая в годовом исчислении достигла 18%, Николайчук отметил, что она во многом определяется нарушением цепочек снабжения и проблемами с логистикой. Инфляция наиболее высока в южных областях Украины, которые частично оккупированы, тогда как в западных регионах она самая низкая и, по сути, очень близка к уровню инфляции в соседних странах.

Замглавы НБУ оценил инфляционные ожидания населения на уровне около 20%. По его словам, это был один из аргументов повышения учетной ставки с 10% сразу до 25%, чтобы обеспечить положительные реальные ставки и снизить инфляционное давление.

Напоминаем:

ВВП Украины, по оценкам Госстата, в первом квартале 2022 упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%, Нацбанк пока воздерживается от точных оценок, однако заявляет, что спад будет меньше 30%.

Номинальный объем ВВП в прошлом году составил около 200 млрд. долларов.