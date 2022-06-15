"Газпром" еще больше сокращает прокачку через "Северный поток" – до 40% мощностей

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"Газпром" остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", в результате чего прокачка газа в ЕС сократится до 40% мощности трубы.

Об этом сообщил "Газпром" в Telegram, Forbes Россия.

Российская компания утверждает, что такое решение якобы принято в связи с истечением срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Так, с 16 июня (четверг) суточная производительность станции снизится и составит до 67 млн кубов – это на 60% меньше планового объема в 167 млн кубометров. Ранее в среду итальянская энергетическая компания Eni заявила, что "Газпром" сократил поставки газа в Италию на 15% без объяснения причин.

На фоне новости цены на газ в Европе подскочили более чем на 10%. К 16:50 по Киеву котировки газа в нидерландском хабе TTF составляли 111,18 евро за МВт-час, или 1221.85 доллара за тысячу кубометров.

ICE

"Северный поток", объединяющий газопровод РФ и Германию, запущен в 2011 году.

Напоминаем:

Российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%.

После отключения Россией ряда стран от газа из-за неуплаты за голубое топливо в рублях в ЕС начали готовить план действий на случай, если Россия решит отрезать от газа весь блок в этом году. Сейчас в ЕС занимаются тем, что наполняют подземные хранилища газом в подготовке к отопительному сезону и наращивают возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.





