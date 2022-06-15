До войны 80% украинского малого бизнеса пользовалось российским 1С, сейчас активно отказываются

По состоянию на февраль 2022 года, в отличие от украхинского государственного и крупного корпоративного сектора, около 80% компаний так или иначе пользовались отдельными элементами 1С.

Об этом заявила руководитель проекта MASTER: Бухгалтерия (IT-Enterprise) Мария Галелюка.

При этом с марта этого года начались активные обращения по поводу максимально оперативного перехода на украинское программное обеспечение (ПО).

Так, в мае количество обращений по замене ПО достигло 3224 (в анологический период прошлых лет – 400-700).

"В первую очередь, обращения свидетельствуют, что украинский бизнес стремится организовать защищенность принадлежащих их компаниям финансовых данных и корпоративной информации, а также предотвратить атаки через их ПО на общенациональные системы отчетности и учета.

В 2015 году кейс с вирусом Petya продемонстрировал что это возможно. Кроме этого, украинские бизнесмены принципиально не хотят поддерживать интеллектуальные системы, которые как-то связаны со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

"У нас есть многочисленные обращения, когда компании отмечают важность "украинскости производителя", синхронизации систем с украинским законодательством, сертификацию, лицензионность продукта, перспективу и стабильность его обновления", - говорят в компании IT-Enterprise.

С 2017 года российское программное обеспечение, в частности 1С, находится в санкционных списках. Но из-за многолетней привычки и консервативности отдельных пользователей на рынке в частном секторе продолжал существовать спрос на 1С в разных ее вариациях, пояснили в компании.

"Вопрос перехода на украинские системы тормозила лишь привычка, в основном необходимость овладеть новым интерфейсом. С марта этого года мы видим, что запрос на быстрые изменения колоссальный: и на оперативное внедрение, и на обучение персонала", - заявила Мария Галелюка.

Экономическая правда