Киев провел платежи по выпущенным в 2018 году евробондам

Киев по графику провел платежи на общую сумму 31 млн долларов по размещенным в 2018 году еврооблигациям.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 13 июня Киев по графику совершил очередное погашение внешнего долга города (облигации участия в кредите PBR Kyiv Finance Plc) в сумме 28,8 млн. долларов США. А также – выплату полугодового купона в сумме 2,2 млн долларов США.

"Мы сотрудничаем и с Министерством финансов, и с Национальным банком Украины, с иностранными партнерами. И я благодарю всех инвесторов, которые верят в Украину, верят в Киев", - добавил Кличко.

Экономическая правда