В России возник дефицит коммерческих беспилотников, цены выросли втрое

В России возник дефицит коммерческих беспилотников: цены на коммерческие дроны за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях – втрое.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и с частными закупками для террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Отмечается, что китайский DJI, решивший остановить поставки в Россию, занимал 90% рынка "потребительских" дронов.

"Судя по рынку, спрос вырос и выкупили все, что есть", - говорят собеседники на рынке.

В марте средние долларовые цены на БПЛА выросли на 47% к марту 2021 года, добавил источник в одном из ритейлеров.

После того, как DJI прекратила отгрузку, цены на дроны enterprise-сегмента (для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т.п.) в России выросли втрое – как по сравнению со старыми, так и, например, по стоимости в ОАЭ с учетом курсовой разницы.

Экономическая правда