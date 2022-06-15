Российская сеть спортивных магазинов "Спортмастер" закрывает бизнес в Польше из-за санкций

Российская сеть спортивных магазинов "Спортмастер" вынуждена закрыть свою сеть Go Sport в Польше из-за санкций.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская группа купила сеть Go Sport в 2019 году ориентировочно за 40 млн долларов.

В марте, после начала вторжения РФ в Украину, главная структура российской сети – Sportmaster Operations Ltd. (зарегистрирована в Сингапуре) объявила о планах продать Go Sport.

В начале мая, по данным польского издания Wprost.pl, управление конкуренции и защиты прав потребителей Польши (UOKiK) даже одобрило продажу Go Sport структуре британской Sports Direct.

Но, как рассказали собеседники "Коммерсанта", соглашение так и не состоялось.

Польша в апреле внесла Go Sport в санкционный список вместе с 35 компаниями из России и Беларуси. В результате счета ритейлера в Польше были заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись.

По данным польской Puls Biznesu, Go Sport уже подала заявление о банкротстве.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что сеть Go Sport непривлекательна для покупателей, поскольку остановка продажи на несколько месяцев из-за санкций могла вызвать проблемы с обязательными платежами.

Маловероятной он считает и передачу компании местному топ-менеджменту, потому что "для возобновления работы магазинов потребуются инвестиции, привлечь которые команде будет очень сложно".

По словам партнера One Story Ольги Сумышевской, сеть Go Sport была убыточной, не успела занять существенную часть в общей структуре "Спортмастера" и ее закрытие вряд ли повлияет на бизнес группы.

Под польские и европейские санкции попали и другие российские компании, в результате Wildberries миллиардера Татьяны Бакальчук и Faberlic депутат Госдумы Алексей Нечаев уже закрыли свои подразделения в ЕС и Польше.

Экономическая правда