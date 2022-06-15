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Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты

Среда, 15 июня 2022, 10:35 - Алексей Павлыш

Министерство цифровой трансформации и Укрпочта объявили результаты голосования за эскиз к марке "Добрый вечер, мы из Украины!" - эскизом к марке станет трактор, тянущий танк.

Об этом сообщают пресс-службы Минцифры и Укрпочты.

Этот вариант выбрали 41,2% участников опроса. За неделю к опросу приобщилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч - в Дії.

На втором месте Путин, которого останавливает ВСУ – 18,6%. Третье место у воина из KALUSH – 14,8%.

Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.

 
укрпочта

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