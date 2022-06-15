В Украине арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ
По инициативе СБУ и по ходатайству прокуратуры арестовали активы белорусской топливной компании, причастной к финансированию агрессии РФ, на 20 млн грн. Прокуратура передала активы в управление Арма.
Об этом сообщают пресс-службы Киевской городской прокуратуры и СБУ.
Среди арестованных активов - корпоративные права и банковские счета общей стоимостью почти 20 млн грн: корпоративные права более чем на 3 млн грн и более 17 млн грн денежных средств.
По данным СБУ, эта сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива.
"За последний год она экспортировала в Украину товаров на почти 20 млрд грн. Компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия, закупала сырье в РФ и уплачивала налоги в бюджеты обеих стран.
Учитывая это, сеть имеет непосредственное отношение к финансированию агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В СБУ добавили, что разоблачение и документирование преступной деятельности проводилось в рамках уголовного производства по двум статьям УК:
- ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного или состояния).
По данным источников ЭП, подразумевается белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания" и Республиканское Унитарное Предприятие "Производственное Объединение "Белоруснефть".
Экономическая правда
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