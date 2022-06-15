Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania, чтобы "не разозлить" Путина – СМИ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania – он обеспокоен тем, что такое решение "может разозлить президента РФ Путина" и привести к прекращению поставок российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Бывшее подразделение "Газпрома" в апреле было передано под контроль немецкого энергетического регулятора.

Правительство Германии решило взять компанию, оказавшуюся под санкциями, под долгосрочное внешнее управление.

По словам источников, правительство Германии хочет обеспечить Gazprom Germania многомиллиардным займом от рисков возможного банкротства, речь идет о 10 млрд евро ссуды от госбанка KfW Group.

Заем ​​предназначен для стабилизации финансов Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок.

Отмечается, что срок пребывания Gazprom Germania под управлением немецкого регулятора будет продлен после конца сентября, когда истекает текущий срок, а название компании с Gazprom Germania GmbH будет изменено на Securing Energy for Europe GmbH.

По данным агентства, министр экономики ФРГ Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, но эту идею отверг канцлер Олаф Шольц.

Шольц, по данным источников издания, обеспокоен тем, что такой шаг может разозлить президента России Владимира Путина и привести к обострению противостояния по импорту российского газа.

Представители офиса Шольца не сразу ответили на запрос о комментарии.

C 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA). Группа Gazprom Germania владеет в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре.

1 апреля "Газпром" прекратил участие в Gazprom Germania и во всех ее активах. Россия ввела санкции против зарубежных "дочек" "Газпрома" 11 мая. Тогда же вице-канцлер ФРГ Хабэк заявил, что бывшие дочерние предприятия российской компании перестали получать газ.

Экономическая правда