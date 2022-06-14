Германия предоставит кредит бывшей дочерней компании "Газпрома", чтобы решить проблемы с газом

Правительство Германии во вторник объявило об усилении контроля над энергетической компанией Gazprom Germania – бывшей дочерней компанией российского "Газпрома", а также выделении ей кредита.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявили в пресс-службе федерального правительства Германии во вторник.

Как известно, Gazprom Germania находится под контролем Германии с апреля после того, как российский энергетический гигант "Газпром" хотел продать компанию. Но из-за высоких цен на газ в связи с наложенными Россией санкциями против газовых компаний Европы Gazprom Germania не была способна выполнять обязательства по поставке газа.

Поэтому правительство Германии распорядилось продолжить контроль над компанией после сентября 2022 года, а также выделить ей кредит от Кредитного учреждения для восстановления – государственного немецкого банка. По данным источников Spiegel и Reuters, речь идет о сумме в 9-10 миллиардов евро.

Кроме того, теперь Gazprom Germania будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH. Отмечается, что это сделали по просьбе самой компании, потому что она не хотела быть ассоциированной с "Газпромом".

Ранее во вторник стало известно, что российская компания "Газпром" сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%.