УЗ восстанавливает поезда из Киева в Васильков

Укрзализныця с 17 июня возобновляет ежедневное курсирование пригородных поездов между Киевом и городом-сателлитом Васильковом.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Ранее движение поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости с железной дорогой.

Остановки предусмотрены на станциях Черкес, Васильков-1, Глеваха, Боярка, Тарасовка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.

Относительно расписания, между станциями Васильков-2 и Киев-Пассажирский будут курсировать следующие рейсы:

№6040 будет отправляться в 06:10, прибывать в 07:14;

№6044 будет отправляться в 08:56, прибывать в 09:59;

№6048 будет отправляться в 11:47, прибывать в 12:51;

№6052 будет отправляться в 16:22, прибывать в 17:26;

№6056 будет отправляться в 18:55, прибывать в 19:58.

Вместо этого из Киева в Васильков будут курсировать следующие рейсы: