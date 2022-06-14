УЗ восстанавливает поезда из Киева в Васильков
Вторник, 14 июня 2022, 20:34 -
Укрзализныця с 17 июня возобновляет ежедневное курсирование пригородных поездов между Киевом и городом-сателлитом Васильковом.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Ранее движение поездов было приостановлено в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости с железной дорогой.
Остановки предусмотрены на станциях Черкес, Васильков-1, Глеваха, Боярка, Тарасовка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи.
Относительно расписания, между станциями Васильков-2 и Киев-Пассажирский будут курсировать следующие рейсы:
- №6040 будет отправляться в 06:10, прибывать в 07:14;
- №6044 будет отправляться в 08:56, прибывать в 09:59;
- №6048 будет отправляться в 11:47, прибывать в 12:51;
- №6052 будет отправляться в 16:22, прибывать в 17:26;
- №6056 будет отправляться в 18:55, прибывать в 19:58.
Вместо этого из Киева в Васильков будут курсировать следующие рейсы:
- №6039 будет отправляться в 07:31, прибывать в 08:35;
- №6043 будет отправляться в 10:13, прибывать в 11:16;
- №6047 будет отправляться в 15:09, прибывать в 16:12;
- №6051 будет отправляться в 17:38, прибывать в 18:41;
- №6057 будет отправляться в 20:11, прибывать в 21:13.