Из-за войны поступления в госбюджет от туристической отрасли упали на 18%

За первые 4 месяца 2022 года представители туристической отрасли Украины уплатили на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.

"Так, общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, за первые месяцы войны в среднем сократилось на 10%. При этом зафиксировано, что количество юридических лиц уменьшилось на 17%, а физических – на 7%", – говорится в сообщении.

При этом наибольшая доля поступлений в госбюджет за первые четыре месяца текущего года оплачена гостиницами и санаториями – около 370 млн грн. Но она все же меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также зафиксировали спад на 58% от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха, уплачено – 57 млн ​​грн налога против 137 млн ​​грн за аналогичный период 2021 года.

"Зафиксирован значительный прирост дохода от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет на 85% средств больше, чем в прошлом году.

Аналитики связывают это с тем, что в этот отчетный период вошли два первых довоенных месяца года, для которых характерны ранние бронирования на новогодние и рождественские праздники. Незначительный рост налогов – на 5% – также продемонстрировали туроператоры и владельцы частных усадеб, которые в совокупности уплатили в госбюджет почти 100 млн грн", - говорят в ГАРТ.

Наибольший размер уплаченного налога за первые четыре месяца 2022 года продемонстрировали город Киев и 9 областей Украины – Ивано-Франковская, Львовская Киевская, Одесская, Днепропетровская, Закарпатская, Харьковская, Запорожская и Полтавская области.

"Правда, если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях все же произошел спад. Больше всего по налогам потеряли Одесская (84%) и Ивано-Франковская (58%) области. Рост продемонстрировали Львовская (47%), Закарпатская (30%), Полтавская (24%) и Киевская (10%) области", - объясняют в ведомстве.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, туристическая отрасль страны только входит в период наибольших экономических потерь.

"Поскольку в Украине в принципе февраль и март – всегда период низкого сезона, то и потери пока незначительные. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре обычно стартовал деловой сезон. Таким образом, мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь", - резюмировала глава ГАРТ.

Экономическая правда