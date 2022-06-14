В "Киевтеплоэнерго" объяснили новые начисления в платежках

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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предоставило разъяснение относительно начислений за тепловую энергию для приготовления горячей воды и работы полотенцесушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно изменениям к правительственной методике, с декабря 2021 года в платежках КП "Киевтеплоэнерго" появилась новая строка – ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома).

Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения и в мае составляет в среднем 46,5 грн.

Начисление производят для всех домов города, оборудованных системой ГВС. Если владелец квартиры пользуется бойлером, а в доме есть внутренняя система ГВС, то плата за ее функционирование все равно начисляется.

Хотя строка ФСГ указывается в блоке "Тепловая энергия", однако плата начисляется в течение всего года, когда предоставляется услуга горячего водоснабжения.

К примеру, в квартире площадью 45,3 кв. м на ул. Шолом-Алейхема, 6 в мае 2022 года по ФСГ израсходовано 0,0175 Гкал. Начисленная плата составляет 28,95 грн.

Экономическая правда